На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшему замглавы разведки Молдавии продлили арест по делу о шпионаже в пользу Белоруссии

В Румынии суд продлил арест экс-замглавы СИБ Молдавии Балану по делу о шпионаже
true
true
true
close
Alexandru Balan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Апелляционный суд в румынском Бухаресте продлил срок заключения под стражей экс-замглавы службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) Александру Балану, которого обвиняют в шпионаже в пользу белорусских властей. Об этом сообщает румынский телеканал TVR.

«Балан, которого задержали в Румынии по подозрению в передаче секретных данных белорусскому КГБ, останется под стражей еще на 30 дней по решению апелляционного суда», — говорится в сообщении.

Вину по делу Балан не признал.

Бывшего замруководителя молдавской разведывательной спецслужбы задержали в начале сентября в аэропорту города Тимишоары. Следствие считает, что, начиная с 2024 года, Балан провел несколько встреч в Будапеште с белорусскими агентами, которым он передавал секретную информацию. Расследование обстоятельств дела ведут спецслужбы Евросоюза, Румынии, Чехии, Венгрии и Молдавии.

25 июня в ФСБ России сообщали, что в Москве сотрудники ведомства задержали двух граждан Молдавии, подозреваемых в шпионской деятельности. По данным службы, подозреваемые прибыли в Россию под ложными документами, чтобы выполнить задания против безопасности страны.

Ранее в Германии трех местных жителей признали виновными в шпионаже в пользу РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами