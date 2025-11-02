Бывшему замглавы разведки Молдавии продлили арест по делу о шпионаже в пользу Белоруссии

В Румынии суд продлил арест экс-замглавы СИБ Молдавии Балану по делу о шпионаже

Апелляционный суд в румынском Бухаресте продлил срок заключения под стражей экс-замглавы службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) Александру Балану, которого обвиняют в шпионаже в пользу белорусских властей. Об этом сообщает румынский телеканал TVR.

«Балан, которого задержали в Румынии по подозрению в передаче секретных данных белорусскому КГБ, останется под стражей еще на 30 дней по решению апелляционного суда», — говорится в сообщении.

Вину по делу Балан не признал.

Бывшего замруководителя молдавской разведывательной спецслужбы задержали в начале сентября в аэропорту города Тимишоары. Следствие считает, что, начиная с 2024 года, Балан провел несколько встреч в Будапеште с белорусскими агентами, которым он передавал секретную информацию. Расследование обстоятельств дела ведут спецслужбы Евросоюза, Румынии, Чехии, Венгрии и Молдавии.

