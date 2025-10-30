На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трех жителей Германии признали виновными в шпионаже в пользу РФ

DPA: в Германии трех русских немцев осудили за шпионаж в пользу РФ
Высший земельный суд Мюнхена признал трех человек с немецким и российским гражданством виновными в шпионаже в пользу РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Как выяснили журналисты, одного из осужденных мужчин приговорили к шести годам лишения свободы. Еще одному человеку дали шесть месяцев условно, другому — год условно.

При этом Федеральная прокуратура Германии требовала посадить главного обвиняемого на восемь лет и восемь месяцев. Другим фигурантам запросили по одному году условно. Сторона защиты, в свою очередь, просила об оправдательном приговоре для всех «русских немцев».

В статье со ссылкой на материалы суда отмечается, что один из осужденных — 41-летний мужчина — с 2014 по 2016 годы входил в состав военизированного формирования, участвовавшего в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Также следствие считает, что в период с октября 2023 года по апрель 2024 года фигурант собирал разведывательные данные и готовил диверсии на инфраструктурных объектах в ФРГ. Осужденный заявил, что никогда не участвовал ни в каких сражениях. Два других фигуранта, обвиненных в сборе информации, также не признали свою вину.

Ранее в Польше задержали двоих украинцев по подозрению в шпионаже.

