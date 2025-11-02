На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратовской области грибники нашли дорогие черные трюфели

Калядин: дорогие черные трюфели обнаружили грибники в лесу Саратовской области
Adam Gibson/Pinterest

В Саратовской области жители Петровского района нашли самые дорогие в мире грибы – черные трюфели. Об этом сообщил глава района Максим Калядин в своем Telegram-канале.

«Мне в этом году не повезло с грибами – так ничего и не нашел. А вот другим жителям Петровска улыбнулась удача. Они собрали в лесу несколько десятков трюфелей», — рассказал он.

По словам главы района, черный трюфель считается изысканным деликатесом из-за уникального аромата и вкуса. Он рассказал, что иногда гриб можно встретить в России, однако обычно его находят в Краснодарском крае.

Калядин отметил, что найти трюфель можно в Петровском районе. Он растет под землей и чтобы найти их, нужно найти конкретную поляну и раскопать выпирающие бугорки. Местные жители говорят, что их можно определить по яркому «грибному» запаху. Глава района объяснил, что гриб часто используют в сыром виде в качестве приправы.

До этого руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова рассказала, что маринованные грибы чаще, чем другие продукты, становятся причиной заражения таким опасным инфекционным заболеванием, как ботулизм.

По ее словам, грибы следует собирать вдали от свалок, фабрик или дорог, где те могут впитать токсины и тяжелые металлы. Кроме того, предпочтение лучше отдавать молодым грибам, поскольку они еще не успели вобрать в себя вредные вещества.

Ранее в лесах Ленобласти заметили съедобных «лосей».

