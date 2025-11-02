El Universal: в Мексике 23 человека погибли из-за взрыва в магазине

В мексиканском городе Эрмосильо произошел взрыв в магазине, 23 человека погибли, включая четырех несовершеннолетних, более 10 человек пострадали. Об этом сообщает газета El Universal.

Издание уточняет, что ЧП произошло в одном из магазинов местной сети Waldo, после чего здание загорелось.

В настоящее время точная причина взрыва неизвестна. Выдвинута версия, что он произошел из-за припаркованного поблизости автомобиля.

«Местные власти подтвердили свое намерение выяснить обстоятельства случившегося и оказать поддержку пострадавшим и их семьям», — говорится в материале.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, которые занялись тушением возгорания и помощью пострадавшим.

До этого в коммуне Йоройнен в Финляндии на территории отеля взорвался фургон, в результате чего два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. По данным журналистов, после инцидента территорию гостиницы оцепили. Из-за взрыва фасад здания получил повреждения, в нескольких номерах выбило окна. Кроме того, обломки фургона оказались на крыше отеля.

Ранее в Стамбуле три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме.