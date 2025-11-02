61-летний мужчина предложил женщине переждать дождь в его машине и изнасиловал ее

В Италии мужчина заманил подругу в машину, изнасиловал ее и стал преследовать

Итальянец предложил знакомой переждать дождь в его машине и изнасиловал ее. Об этом пишет газета Today.

По версии следствия, 61-летний мужчина из провинции Мессина совершил насилие над женщиной, с которой уже был знаком. Он пригласил свою подругу в машину, чтобы укрыться от дождя, а затем запер двери, стал угрожать ей и принудил к половому акту.

Впоследствии насильник начал преследовать жертву, ежедневно посылая ей сообщения и отслеживая перемещения. Опасаясь встречи с ним или повторного насилия, женщина была вынуждена изменить свой образ жизни.

Спустя время пострадавшая подала жалобу в полицию. Мужчину отправили под домашний арест по обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах и преследовании. Какое наказание грозит фигуранту, не уточняется.

