В США морской пехотинец пытался похитить и изнасиловать 12-летнюю школьницу, с которой познакомился в парке, пишет Mirror.

Морской пехотинец Уильям Ричард Рой из Северной Каролины арестован по обвинению в похищении и попытке сексуального насилия над 12-летней девочкой, которую он, по данным следствия, увез из парка и провел с ней ночь в отеле.

Бабушка девочки заявила о ее пропаже в пятницу, 25 октября. На следующий день школьница была найдена живой и невредимой. Военнослужащему предъявлены три федеральных обвинения: в соблазнении несовершеннолетнего к поездке с целью незаконной сексуальной деятельности, транспортировке ребенка через границы штатов для совершения сексуальных действий и перемещении между штатами с намерением вступить в половую связь с несовершеннолетним.

«Расследование продолжается», — говорится в заявлении ФБР.

Ранее в США приемная мать надругалась над ребенком и обвинила его в изнасиловании.