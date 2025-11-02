В Краснодарском крае начали проверку после возгорания буксира

СК: следователи начали проверку в связи с возгоранием судна в Краснодарском крае

Следователи организовали проверку по факту возгорания буксира в акватории Керченского пролива в Краснодарском крае. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

«Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что огонь возник в помещении мостика буксира. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар, никто не пострадал.

«Сумма ущерба устанавливается», — добавили в управлении.

По данным СК, сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и организовали комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

2 ноября Южная транспортная прокуратура сообщила о возгорании буксира в порту «Кавказ», расположенном на косе Чушка в Керченском проливе. Сотрудники надзорного ведомства начали проверку и должны дать оценку исполнению законодательства о безопасности судоходства. После завершения проверки специалисты рассмотрят вопрос о необходимости принять меры реагирования.

Ранее в акватории канала Грибоедова в Санкт-Петербурге загорелся пассажирский катер.