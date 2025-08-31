Прокуратура показала катер, загоревшийся в центре Петербурга

Транспортная прокуратура начала проверку после возгорания катера в Петербурге

Пассажирский катер загорелся в акватории канала Грибоедова в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 30 августа. По предварительной информации, загорелся моторный отсек маломерного судна «Валли». На опубликованном в сети снимке можно увидеть последствия происшествия. Судно удалось спасти, однако часть оборудования и обшивка пострадали от огня. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

В Telegram-канале ГУ МЧС по Санкт-Петербургу уточнили, что возгорание произошло в катере размером 2х5 метров, огонь охватил площадь два квадратных метра. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и 17 человек личного состава МЧС.

По данным транспортной полиции СЗФО, предварительной причиной происшествия стала неисправность топливной системы.

Ранее прогулочный катер вспыхнул на реке Фонтанке в Петербурге.