Опальный брат Карла III лишится звания вице-адмирала

Глава минобороны Британии Хили: экс-принца Эндрю лишат звания вице-адмирала ВМС
Gero Breloer/AP

Опального брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора лишат звания вице-адмирала Военно-морских сил (ВМС) страны из-за связей с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом в ходе интервью вещательной корпорации Би-би-си сообщил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили.

«Король указал, что хочет лишить [Эндрю звания]. Мы работаем над этим с Букингемским дворцом», — рассказал глава военного ведомства.

В то же время он обратил внимание, что вопрос о лишении бывшего принца и участника Фолклендской войны против Аргентины в 1982 году всех военных наград в настоящее время не стоит.

30 октября стало известно, что Карл III лишил своего брата титулов и почестей, а также принял решение выселить его из королевской резиденции. Более того, монарх направил Эндрю официальное уведомление о том, что он должен отказаться от аренды особняка «Ройал Лодж» и переехать в другое частное жилье.

Давление на бывшего принца начали оказывать из-за его связей с Эпштейном, обвинявшимся в том, что с 2002 по 2005 годы он организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года осужденного финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, врачи не успели ему помочь.

Ранее Илон Маск рассказал, что связывало его с Джеффри Эпштейном.

