22-летняя россиянка осталась с изуродованной грудью после пластической операции

Россиянка обвинила пластического хирурга в том, что он изуродовал ей грудь. Пострадавшая рассказала Baza, что сейчас ей нужна еще одна операция за 700 тыс. рублей.

В начале июня Евгению (имя изменено) прооперировал хирург из клиники, в которой девушка работала SMM-менеджером. 22-летняя пациентка попала на операционный стол, хотя анализы показывали воспаление, а после пластики она столкнулась с неутихающей болью.

Затем у девушки открылся свищ и пошла серозная жидкость. Ей приходилось делать ежедневные перевязки, но в итоге грудь распухла и появился гной, а имплант стал виден через кожу.

Хирург уверял, что все нормально, однако УЗИ показало, что у пациентки начался мастит. Врачам пришлось экстренно извлекать импланты. Тогда же выяснилось, что наличие гноя в тканях привело к развитию стафилококковой инфекции.

После многомесячного лечения на груди у Евгении остались рубцы, для удаления которых понадобится очередная операция.

