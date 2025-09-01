В Южной Корее хирург изуродовал пенис пациента во время операции по увеличению

В Южной Корее хирург изуродовал пенис пациенту вместо того, чтобы увеличить, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, 35-летний мужчина из Сеула получил травмы, «изменившие его жизнь», после неудачной операции по увеличению пениса. В ходе процедуры хирург случайно разрезал кавернозное тело и губчатую ткань, окружающую мочеиспускательный канал. Это привело к полной потере сексуальной функции, затрудненному мочеиспусканию и тяжелым психологическим последствиям.

Как рассказал сам пациент, он решил пойти на операцию по увеличению пениса, однако в его случае ситуация осложнялась тем, что ранее ему уже был установлен пенильный имплантат, сросшийся с тканями. Это значительно повышало вероятность осложнений.

Судебное разбирательство показало, что врач не объяснил пациенту всех возможных рисков. Эксперты подчеркнули: если бы мужчина был полностью информирован о вероятных последствиях, он мог бы отказаться от процедуры.

Кроме того, эксперты уверяют, что травму можно было предотвратить, если бы хирург вовремя остановился при обнаружении спаек. В итоге суд обязал хирурга выплатить пострадавшему $17 500 в качестве компенсации. Врач попытался оспорить решение, но проиграл апелляцию, и сумма компенсации была увеличена ещё на $4000.

Пациент, имя которого не разглашается, настаивает на значительно более крупной выплате, считая, что нынешняя компенсация не соответствует масштабу ущерба для его здоровья и качества жизни. Он утверждает, что потерял возможность вести полноценную половую жизнь, испытывает постоянные боли и вынужден бороться с депрессией.

