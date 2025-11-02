Девушка удалила зуб мудрости в подмосковной клинике и попала в реанимацию с абсцессом

Жительница Подмосковья попала в реанимацию после удаления зуба мудрости в частной клинике. Об этом она рассказала SHOT.

В марте 25-летняя Анастасия (имя изменено) из Красногорска обратилась в частную клинику, чтобы удалить зуб мудрости, который вырос под неправильным углом. На следующий день у девушки опухла шея и поднялась температура. Врач посоветовал продолжать прием антибиотиков, однако спустя шесть дней улучшения не произошло, и Анастасия обратилась к отоларингологу.

У пациентки обнаружили паратонзиллярный абсцесс, который срочно вскрыли под местной анестезией. Однако после процедуры выяснилось, что у нее образовалась флегмона — острое гнойное воспаление, которое может привести к сепсису и асфиксии. Челюстно-лицевой хирург вскрыл гнойник и удалил омертвевшие ткани, после чего девушке установили дренаж для оттока гноя.

Анастасия призналась, что чувствительность челюсти до сих пор не восстановилась, корень языка с правой стороны болит, а рубец вызывает дискомфорт. Она получила компенсацию от клиники, где удаляла зуб, и теперь планирует потратить деньги на пластическую операцию.

