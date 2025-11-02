В Госдуме напомнили, что некоторые семьи могут бесплатно получить земельный участок

В России ряд семей могут бесплатно получить земельный участок в собственность. Об этом рассказал в беседе с RT депутат Госдумы Сергей Колунов.

Он пояснил, что право на такую льготу имеют семьи, в которых воспитываются трое и более детей, включая неполные семьи, а также семьи с усыновленными детьми.

«Семья может получить земельный участок только один раз, и он оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи, включая детей», — добавил депутат.

При этом парламентарий назвал важное условие: для получения участка дети должны проживать совместно с родителями.

Колунов отметил, что это федеральные условия. Регионы имеют право устанавливать дополнительные, поэтому перед подачей заявления следует уточнить требования и перечень необходимых документов. По словам депутата, сделать это можно на портале «Госуслуги».

До этого депутаты Госдумы предложили выплачивать дополнительные пособия семьям, где средний доход одного человека не превышает полуторного размера прожиточного минимума. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов отмечает, что данная инициатива поможет поддержать одиноких родителей, многодетные семьи и семьи с низкими доходами.

Ранее стало известно, что россияне получат льготу на покупку большего жилья для детей.