В России могут расширить выплаты семьям с детьми

Депутаты Госдумы предложили выплачивать дополнительные пособия семьям, где средний доход одного человека не превышает полуторного размера прожиточного минимума. Об рассказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов, чья партия и вышла с данной инициативой, пишут «Известия».

Официально она будет внесена в Госдуму 23 октября. Лидер РСЗП отмечает, что данная инициатива поможет поддержать одиноких родителей, многодетные семьи и семьи с низкими доходами.

В настоящее время в России действует закон, по которому право на пособия имеют семьи с детьми, чей среднедушевой доход не превышает величину регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи.

Сумма прожиточного минимума в 2025 году в России составляет 17 733 рубля в месяц. В регионах его размер может варьироваться. По данным Росстата, за первый квартал 2025 года численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 11,9 млн (8,1%).

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 января 2026 года проиндексируют соцвыплаты.