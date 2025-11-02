На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии взорвался фургон

Yle: два человек не выжили при взрыве фургона в Финляндии
Global Look Press

В коммуне Йоройнен в Финляндии на территории отеля взорвался фургон, в результате чего два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на данные полиции.

По данным журналистов, после инцидента территорию отеля оцепили. В результате взрыва фасад здания получил повреждения, в нескольких номерах выбило окна. Кроме того, обломки фургона оказались на крыше гостиницы, следует из материала.

«В фургоне могли находиться запрещенные вещества, например газ. Автомобиль... принадлежал рабочим. Взрыв повредил кирпичную стену и окна отеля, от фургона остался только остов», — говорится в материале.

31 октября в Москве взорвался автомобиль такси, пока водитель гулял в парке. По словам очевидца, таксист решил почистить кондиционер в машине. После распыления баллончиков в салоне и включения рециркуляции он вышел прогуляться. В этот момент транспортное средство взорвалось.

Ранее грузовик вспыхнул на МКАД и парализовал движение транспорта.

