В Одессе полиция приехала в ночной клуб из-за песни на русском языке

«Страна.ua»: полиция Одессы приехала в ночной клуб из-за русскоязычной музыки
Национальная полиция в Полтавской области

В Одессе сотрудники полиции приехали в ночной клуб Palladium из-за песни, написанной на русском языке. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, диджей включил трек «Гламур» исполнителей nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Wipo. В этот момент в клубе находились сотни посетителей.

Глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале раскритиковал произошедшее. По его словам, он поручил соответствующим департаментам администрации разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.

«Никакой русской музыки — ни в клубах, ни в других публичных местах», — написал глава ОВА.

После событий 2014 года власти Украины начали активную борьбу с проявлениями советской истории и всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает использовать украинский язык во всех сферах жизни.

В августе женщина во Львове набросилась на группу жителей Харькова за разговоры на русском языке. Она потребовала от харьковчан прекратить говорить по-русски, обвинив их в сепаратизме. После конфликта женщина вызвала полицию.

Ранее на Украине призвали «деколонизировать Одессу» от всего русского.

