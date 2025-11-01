На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего Кингисеппского городского прокурора отправили под арест

Суд отправил под стражу до конца года бывшего Кингисеппского городского прокурора
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Бывший Кингисеппский городской прокурор Ленинградской области Андрей Стрельников заключен под стражу Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга до 29 декабря. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Стрельников подозревается в превышении должностных полномочий. Согласно материалам следствия, экс-прокурор, занимавший должность в Кингисеппе с августа 2022 года, преднамеренно не отправил в суд ряд уголовных дел в период с февраля по август 2024 года.

Обязанностью главы Кингисеппской прокуратуры являлось утверждение обвинительного заключения и направление дел в суд в течение пяти дней, либо возврат материалов на дознание. Однако дела оставались без движения в прокуратуре на протяжении нескольких месяцев. В то время как Стрельников игнорировал установленные сроки, по некоторым делам истек срок давности.

30 октября сотрудники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности провели обыски в рабочем кабинете Стрельникова и по месту его жительства. За день до этого Кингисеппский городской прокурор был освобожден от занимаемой должности.

Ранее суд арестовал зампрокурора Белгородской области.

