Полиция задержала россиянина, проводившего обряды с головой коровы для экс-сожительницы

В Красном Сулине Ростовской области полицейские задержали 34-летнего местного жителя, который пытался привлечь внимание бывшей сожительницы, используя ритуалы с коровьей головой, купленной на мясном рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД России по региону.

«Мужчина пояснил, что его поступки были направлены на привлечение внимания девушки. Также установлено, что в своих действиях он использовал некую атрибутику, которую приобрел в онлайн-магазине, а часть – на мясном рынке города Шахты», – уточнили в главке.

По данным областного МВД, с заявлением в главк обратилась 31-летняя женщина, которая заявила в полицию о психологическом давлении со стороны ее экс-сожителя. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и начали доследственную проверку.

1 ноября в ростовских Telegram-каналах разошлось видео, где сатанист (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) в мантии изобразил у ворот частного дома красной жидкостью пентаграмму и провел некий обряд со свечами. Он также положил в центре инсталляции отрезанную голову коровы. Как впоследствии стало известно, в доме, у которого был совершен ритуал, проживает молодая женщина с ребенком.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, что члены запрещенного движения сатанизма совершают преступления против детей.