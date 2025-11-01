На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таролог-сатанист совершил обряд с кровью и головой коровы у ворот дома на Кубани

Baza: на Кубани таролог-сатанист провел кровавый обряд у ворот дома
На Кубани неизвестный в мантии провел обряд с кровью и головой коровы у ворот дома местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел у частного дома в городе Красный Сулин, где проживают женщина, ее мать и ребенок. Хозяйка дома стала замечать появление магических символов у своих ворот и установила видеонаблюдение.

В результате камера запечатлела, как неизвестный таролог-сатанист (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) в черной мантии нарисовал у ворот кровью огромную пентаграмму и провел некий обряд со свечами. Он также положил в центре композиции отрезанную голову коровы и карты Таро. По некоторой информации, арканы карт, которые оставил злоумышленник, используются в обрядах на тяжелую болезнь и физическое устранение.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали, что члены запрещенного движения сатанизма совершают преступления против детей.

