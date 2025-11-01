На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе заявили о попытках ЕС скрыть процветание России

BZ: Евросоюз запретил туристам посещать Россию, чтобы скрыть процветание страны
Global Look Press

Европейский союз стремится скрыть кажущееся благополучие России, несмотря на введенные санкции, и ввел запрет для туроператоров на реализацию туристических поездок в страны содружества. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

Как утверждает журналист Андреа-Ивонна Мюллер, новые санкционные меры, введенные Соединенными Штатами и Европой, фактически лишают западных туристов возможности посещать Российскую Федерацию.

«Сегодня я не должна видеть, что в России все хорошо — с санкциями или без. И то, что ее люди живут в ней почти так же, как мы здесь, на Западе», – подчеркивает Мюллер.

Она отмечает, что европейские политические деятели формируют образ России как враждебного государства. Подобную риторику она описывает как «культивирование ненависти и подстрекательство» и проводит параллели с аналогичными пропагандистскими методами, распространенными в Германии более трех десятилетий назад, в период до падения Берлинской стены.

«Все это причиняет мне глубокую боль. Мне необязательно ехать в Россию, хотя сейчас я чувствую острую потребность в этом. Вероятно, из злости — как тогда в Восточной Германии», – делится своими размышлениями Мюллер.

Ранее в МИД России заявили, что Европа все более втягивается в украинский конфликт.

