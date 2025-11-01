На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ объяснили, почему цифровой рубль не увеличит денежную массу в России

ЦБ: цифровой рубль — конвертация уже существующих рублей, а не новые деньги
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Центробанке России разъяснили процесс перехода к использованию цифрового рубля, подчеркнув, что внедрение новой формы денег не приведет к увеличению денежной массы в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По заявлению регулятора, цифровой рубль – это, по сути, конвертация уже существующих рублей, а не выпуск дополнительных денег в обращение.

«Для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке: деньги спишутся с банковского счета и зачислятся в кошелек с цифровыми рублями», – пояснили в пресс-службе ЦБ.

Наличные средства, полученные в результате обмена на цифровой рубль, будут храниться в банкоматах, кассах и хранилищах банков, оставаясь вне экономического оборота. «При обратном обмене, с цифрового рубля на наличные, средства сначала переводятся из цифрового кошелька на банковский счет, а затем выдаются в виде наличных денег», – добавили представители ЦБ.

Закон о внедрении цифрового рубля в России был подписан президентом Владимиром Путиным в июле. В соответствии с планом, с сентября следующего года возможность оплаты товаров и услуг цифровыми рублями станет доступна клиентам системно значимых банков с годовой выручкой более 120 млн рублей. Через год такая возможность появится у клиентов банков с выручкой от 30 млн рублей в год, а с сентября 2028 года – для всех остальных организаций.

Ранее Набиуллина рассказала, какие возможности откроет цифровой рубль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами