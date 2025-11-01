В ЦБ объяснили, почему цифровой рубль не увеличит денежную массу в России

В Центробанке России разъяснили процесс перехода к использованию цифрового рубля, подчеркнув, что внедрение новой формы денег не приведет к увеличению денежной массы в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По заявлению регулятора, цифровой рубль – это, по сути, конвертация уже существующих рублей, а не выпуск дополнительных денег в обращение.

«Для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке: деньги спишутся с банковского счета и зачислятся в кошелек с цифровыми рублями», – пояснили в пресс-службе ЦБ.

Наличные средства, полученные в результате обмена на цифровой рубль, будут храниться в банкоматах, кассах и хранилищах банков, оставаясь вне экономического оборота. «При обратном обмене, с цифрового рубля на наличные, средства сначала переводятся из цифрового кошелька на банковский счет, а затем выдаются в виде наличных денег», – добавили представители ЦБ.

Закон о внедрении цифрового рубля в России был подписан президентом Владимиром Путиным в июле. В соответствии с планом, с сентября следующего года возможность оплаты товаров и услуг цифровыми рублями станет доступна клиентам системно значимых банков с годовой выручкой более 120 млн рублей. Через год такая возможность появится у клиентов банков с выручкой от 30 млн рублей в год, а с сентября 2028 года – для всех остальных организаций.

Ранее Набиуллина рассказала, какие возможности откроет цифровой рубль.