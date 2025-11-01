На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Проверять детей мигрантов и беженцев на знание русского языка предложили по-разному

В ОП хотят по-разному тестировать детей мигрантов и беженцев на знание русского
true
true
true
close
РИА Новости

Тестировать детей мигрантов и беженцев на знание русского языка нужно по-разному, заявил глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по добровольчеству и молодежной политике, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук во время сессии на форуме «Сообщество».

Он отметил, что дети мигрантов вместе с родителями готовятся к приезду в РФ, а у детей-беженцев такой возможности нет.

«Здесь нужен дифференцированный подход, чтобы у нас не было проблемы с ростом числа детей, не посещающих школы», — считает Савчук.

На этой неделе депутаты Госдумы предложили освободить от экзамена на знание русского языка при поступлении в школу тех детей мигрантов, для которых русский — единственный родной язык. По мнению парламентариев, такое тестирование не имеет смысла. Порядок освобождения от экзамена предлагают определить министерству просвещения.

Ранее в ЛДПР назвали унижением отказ принять в школу мальчика, читающего Пушкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами