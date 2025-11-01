Проверять детей мигрантов и беженцев на знание русского языка предложили по-разному

В ОП хотят по-разному тестировать детей мигрантов и беженцев на знание русского

Тестировать детей мигрантов и беженцев на знание русского языка нужно по-разному, заявил глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по добровольчеству и молодежной политике, председатель Российского Красного Креста Павел Савчук во время сессии на форуме «Сообщество».

Он отметил, что дети мигрантов вместе с родителями готовятся к приезду в РФ, а у детей-беженцев такой возможности нет.

«Здесь нужен дифференцированный подход, чтобы у нас не было проблемы с ростом числа детей, не посещающих школы», — считает Савчук.

На этой неделе депутаты Госдумы предложили освободить от экзамена на знание русского языка при поступлении в школу тех детей мигрантов, для которых русский — единственный родной язык. По мнению парламентариев, такое тестирование не имеет смысла. Порядок освобождения от экзамена предлагают определить министерству просвещения.

Ранее в ЛДПР назвали унижением отказ принять в школу мальчика, читающего Пушкина.