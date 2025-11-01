Тегеран возобновляет прямые рейсы в Вену

Иран возобновляет прямое авиасообщение с Австрией, передает информагентство Mehr.

В международном аэропорту Тегерана имени имама Хомейни сообщили, что прерванные из-за конфликта с Израилем полеты в Вену начнутся 12 ноября. Их будет выполнять авиаперевозчик Austrian Airlines. А в течение двух месяцев рейсы в немецкий Франкфурт и обратно начнет осуществлять компания Lufthansa.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. На этом фоне Исламская республика приостановила все внутренние и международные авиарейсы.

Ранее в столице Афганистана отменили все рейсы из-за отключения интернета.