Стало известно, сколько ДТП в России в 2025 году совершили мигранты

МВД назвало 8 стран, мигранты из которых чаще совершают ДТП в России
Михаил Воскресенский/РИА Новости

За 9 месяцев 2025 года в России произошло 3,3 тыс. ДТП с участием водителей — граждан иностранных государств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких аварий снизилось на 16%. Об этом говорится в обзоре дорожно-транспортной аварийности, подготовленном Научным центром безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России. Документ изучила «Газета.Ru».

По данным МВД, за рассматриваемый период наибольшее число аварий среди иностранных водителей произошло с гражданами Узбекистана (827 ДТП), Киргизии (731), Таджикистана (666), Белоруссии (224), Азербайджана (210), Туркмении (164), Армении (148) и Казахстана (128).

Наибольший коэффициент виновности водителей-иностранцев в авариях с их участием зафиксирован у граждан Туркмении и Таджикистана: они были признаны виновными соответственно в 70% и 67% ДТП, в которых участвовали. Доля ДТП по вине водителей-мигрантов в общем количестве ДТП по региону наиболее высока в Сахалинской области, Москве и Санкт-Петербурге, подсчитали в МВД.

Ранее на видео попала драка водителя Chery с «обочечником» в Петербурге.

