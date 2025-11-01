Жителей Иркутской области предупредили о резком похолодании

В Иркутской области ожидается похолодание и ухудшение погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По данным Иркутского гидрометцентра, в ближайшие дни северные районы окажутся под влиянием циклона. В Катангском районе ожидаются обильные осадки, а местами по области — сильный северо-западный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. На дорогах возможны гололедица и снежный накат.

«С 4 ноября также прогнозируется снижение температуры по всей территории области, на крайнем севере ночные температуры опустятся до минус 24 °C», — написал Кобзев со ссылкой на синоптиков.

По его словам, в ноябре среднесуточные температурные значения будут близки к климатической норме. Во второй декаде месяца столбики термометров опустятся ночью до минус 29–34 °C, днем — до минус 22–27 °C.

Глава региона добавил, что количество осадков в ноябре превысит средние показатели.

Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что последний месяц осени будет теплым в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Южном федеральных округах РФ. При этом в Сибирском федеральном округе температура также будет около или выше нормы. Холодный ноябрь с температурой ниже нормы прогнозируется на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края, отметил синоптик.

