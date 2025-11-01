На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей Иркутской области предупредили о резком похолодании

Кобзев: в Иркутской области ожидается похолодание до минус 24 градусов
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

В Иркутской области ожидается похолодание и ухудшение погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По данным Иркутского гидрометцентра, в ближайшие дни северные районы окажутся под влиянием циклона. В Катангском районе ожидаются обильные осадки, а местами по области — сильный северо-западный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду. На дорогах возможны гололедица и снежный накат.

«С 4 ноября также прогнозируется снижение температуры по всей территории области, на крайнем севере ночные температуры опустятся до минус 24 °C», — написал Кобзев со ссылкой на синоптиков.

По его словам, в ноябре среднесуточные температурные значения будут близки к климатической норме. Во второй декаде месяца столбики термометров опустятся ночью до минус 29–34 °C, днем — до минус 22–27 °C.

Глава региона добавил, что количество осадков в ноябре превысит средние показатели.

Накануне руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что последний месяц осени будет теплым в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Уральском и Южном федеральных округах РФ. При этом в Сибирском федеральном округе температура также будет около или выше нормы. Холодный ноябрь с температурой ниже нормы прогнозируется на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края, отметил синоптик.

Ранее москвичам рассказали о погоде в начале ноября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами