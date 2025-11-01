В России введут новую систему поощрения топ-менеджеров госкомпаний

В России вводится новая схема премирования руководителей компаний с государственным участием, нацеленная на увеличение стоимости акционерного капитала. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, чьи слова приводит пресс-служба Минфина.

Согласно постановлению правительства, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, система будет активирована при условии первичного или вторичного размещения акций (IPO/SPO), и предусматривает выплату дополнительных бонусов топ-менеджерам, размер которых напрямую зависит от роста котировок акций.

По инициативе министерства финансов, в действующую систему вознаграждения будут внедрены программы долгосрочной мотивации (ПДМ). Цель нововведения – стимулировать сотрудников и топ-менеджеров компаний к работе над увеличением рыночной стоимости и достижению показателей, ориентированных на рынок. Оплата труда предусматривает использование акций компании или других финансовых инструментов, доходность которых связана с увеличением рыночной капитализации.

«Важно, чтобы менеджмент был заинтересован в повышении капитализации своей компании. Во всем мире для этого используются программы долгосрочной мотивации», — подчеркнул Силуанов.

Он добавил, что новая система мотивации будет устанавливаться для компаний с госучастием при условии их выхода на IPO (Первичное размещение акций) или SPO (Вторичное размещение акций).

Ранее топ-менеджера одной из российских госкорпораций заподозрили во взяточничестве.