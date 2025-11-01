На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве задержан машинист электропоезда за пропаганду зацепинга

СК: в Москве машинист призывал подростков заниматься зацепингом, он задержан
Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

В Москве машинист электропоезда подозревается в пропаганде зацепинга среди подростков. Об этом сообщает Следственный комитет в Telegram-канале.

«Расследуется уголовное дело в отношении машиниста электропоезда, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни...)», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Следственного комитета выявили закрытый канал в мессенджере, владельцем которого является мужчина 1998 года рождения. По версии следствия, администратор канала привлекал несовершеннолетних к занятиям зацепингом. В частности, регулярно публиковал видеоролики с призывами к неправомерным действиям подростков, а также координировал их встречи на железнодорожных платформах.

В правоохранительных органах уточнили, что летом 2025 года фигурант вступил в переписку с одним из подростков, убедив его заняться зацепингом. Мужчина рассказал о прибытии управляемого им состава на станцию Бирюлево-Пассажирская. В результате юноша проехал на внешних элементах электропоезда до станции Булатниково.

Ранее полиция задержала зацепера, прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку.

