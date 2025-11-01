На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина весом 200 кг умер на спортивных сборах, куда приехал ради похудения

Phuket News: в Таиланде мужчина весом 200 кг умер во время сборов по муай-тай
Depositphotos

Американец весом 200 кг обнаружен мертвым в своем гостиничном номере на Пхукете, куда он приехал для участия в программе тренировок по муай-тай, надеясь похудеть, пишет Phuket News.

По данным полиции, тело туриста было найдено около полудня сотрудниками отеля, которые обеспокоились после того, как он не отвечал на стук в дверь. Мужчина лежал без признаков жизни на краю кровати.

Согласно отчетам, накануне вечером мужчина жаловался на сильную усталость и отсутствие энергии. Он попросил горничную купить ему еду в ближайшем магазине, после чего не выходил из номера.

Предварительный осмотр, проведенный следователями и врачом, не выявил следов насильственной смерти. В комнате были обнаружены различные лекарственные препараты. Полиция отметила, что вес покойного составлял около 200 килограммов, и он проживал в отеле при тренировочном лагере около недели, чтобы похудеть с помощью занятий боксом и фитнесом.

По предварительной версии медиков, смерть наступила за несколько часов до обнаружения тела в результате обострения хронического заболевания. Для установления точной причины смерти будет проведено патолого-анатомическое исследование.

Ранее женщина довела себя до истощения, принимая 200 таблеток для похудения в день.

