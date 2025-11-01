В дагестанском селе произведут хлорирование воды после массового отравления

В дагестанском селе Дылым после отравления произведут хлорирование воды

В Казбековском районе Дагестана, где произошло массовое отравление, медицинские работники проводят подворовой обход, чтобы выявить возможно заболевших. До 5 ноября будет проводиться хлорирование воды в качестве меры предосторожности, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Все заболевшие - жители селения Дылым. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, все они получают симптоматическое и антивирусное лечение. Медики проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших. Вместе с тем, принято решение в качестве дополнительной меры ввести умеренное хлорирование до 5 ноября», — говорится в официальном заявлении.

1 октября в медицинское учреждение Казбековского района Республики Дагестан были госпитализированы дети с симптомами, указывающими на острую кишечную инфекцию.

Следственные органы в Дагестане инициировали уголовное дело в связи с фактом отравления жителей Казбековского района.

Ранее следователи заинтересовались инцидентом с отравлением девушек в петербургском ресторане.