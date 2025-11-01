На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В дагестанском селе произведут хлорирование воды после массового отравления

В дагестанском селе Дылым после отравления произведут хлорирование воды
true
true
true
close
Shutterstock

В Казбековском районе Дагестана, где произошло массовое отравление, медицинские работники проводят подворовой обход, чтобы выявить возможно заболевших. До 5 ноября будет проводиться хлорирование воды в качестве меры предосторожности, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Все заболевшие - жители селения Дылым. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное, все они получают симптоматическое и антивирусное лечение. Медики проводят подворные обходы для выявления возможных заболевших. Вместе с тем, принято решение в качестве дополнительной меры ввести умеренное хлорирование до 5 ноября», — говорится в официальном заявлении.

1 октября в медицинское учреждение Казбековского района Республики Дагестан были госпитализированы дети с симптомами, указывающими на острую кишечную инфекцию.

Следственные органы в Дагестане инициировали уголовное дело в связи с фактом отравления жителей Казбековского района.

Ранее следователи заинтересовались инцидентом с отравлением девушек в петербургском ресторане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами