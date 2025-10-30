На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рязанец украл смартфон у продавца супермаркета, чтобы подарить его сыну

В Рязани мужчина украл у продавца магазина телефон, чтобы подарить его сыну
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

В Рязани 55-летний мужчина украл телефон у 18-летнего продавца в супермаркете ради подарка для сына-подростка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в торговом зале магазина, когда молодой продавец оставил свой смартфон среди стеллажей без присмотра на несколько минут. Вернувшись, он не обнаружил его, и после этого обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили, что к пропаже гаджета причастен один из посетителей — рязанец заметил смартфон на полке и забрал его себе, не попытавшись вернуть его владельцу.

Похищенный телефон злоумышленник подарил своему сыну-подростку — отмечается, что у школьника на тот момент уже был один телефон. Изъятое устройство вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража.

Ранее россиянин украл у уличного художника картину за 120 тысяч ради свадебного подарка.

