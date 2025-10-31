На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбежавшая 5 лет назад чихуахуа найдена в другой части страны, бродящей по улице

Daily Mail: в США нашли собаку, пропавшую 5 лет назад
true
true
true
close
Olena Tselykh/Shutterstock/FOTODOM

Собака породы чихуахуа, пропавшая без вести в 2020 году в Миссисипи, была найдена живой и невредимой во Флориде, пишет Daily Mail.

Шестилетняя чихуахуа по кличке Пенни сбежала со двора своих хозяев, семьи Тейлор, и все эти годы ее судьба оставалась неизвестной. Однако на прошлой неделе собака была замечена блуждающей по улицам города ДеЛенд, в сотнях километрах от дома.

Местная жительница Бриана Райдаут, обнаружившая Пенни, приложила все усилия, чтобы найти ее хозяев: расклеивала объявления и опрашивала соседей. Когда поиски не увенчались успехом, она доставила собаку в приют округа Волусия.

При обследовании у питомицы был обнаружен микрочип, содержащий информацию о ее владельцах. Сотрудники приюта немедленно связались с семьей Тейлор, которая на следующий день отправилась в 10-часовое путешествие, чтобы забрать Пенни .

Где именно все эти годы была чихуахуа, остается загадкой. Собака вернулась ухоженной и даже прибавившей в весе, что указывает на то, что о ней заботились.

Ранее собака сбежала во время шторма и была найдена спустя два месяца в 3000 км от дома.

