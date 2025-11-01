Администрация Трампа утаила данные о некоторых спонсорах нового бального зала в Белом доме

Американская администрация не предоставила информацию о некоторых спонсорах строительства нового бального зала в Белом доме. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Газета сообщает, что вопреки заявлениям о прозрачности власти не упомянули среди доноров инвестиционную фирму Blackrock, ряд страховых компаний, миллиардера Джеффа Ясса и производителя микрочипов Nvidia, рассчитывающего на выгоду от торгового соглашения США и Китая.

В Белом доме отметили, что, если кто-то из спонсоров хочет сохранить конфиденциальность пожертвования, она будет соблюдена.

NYT добавляет, что спонсоры строительства стремятся добиться расположения и поддержки властей, но это беспокоит экспертов по служебной этике.

В августе президент США Дональд Трамп в интервью поделился планами масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн. Речь шла о бальном зале, который политик собирается построить на месте восточного крыла. Глава государства утверждал, что проект станет «его подарком стране» и будет финансироваться за счет его собственных средств и частных пожертвований.

Восточное крыло Белого дома построено в 1902 году и неоднократно обновлялось. Традиционно здесь находились помещения первой леди и ее команды, тогда как президент и его аппарат работают в западной части резиденции.

Ранее Мелания Трамп открестилась от сноса крыла Белого дома.