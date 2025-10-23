Девятилетний мальчик играл после школы в Приморье и провалился в колодец

В Приморье девятилетний мальчик во время игр провалился в колодец

В Приморье ребенок играл с другими детьми после школы и упал в колодец. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в городе Партизанске — дети играли на улице после занятий в школе. В какой-то момент девятилетний мальчик упал в колодец. Сверстники, ставшие свидетелями случившегося, позвали взрослых, которые и сообщили о случившемся в экстренные службы.

Прибывшие сотрудники МЧС России спустились в шестиметровую шахту колодца с помощью трехколенной лестницы и вызволили школьника. Ребенок в результате инцидента не получил никаких травм — его передали родителям.

До этого в Казани спасли школьника, провалившегося в вентиляционную шахту. При падении он застрял и получил травму ноги.

Ранее на Кубани возбудили уголовное дело после падения школьника в яму.