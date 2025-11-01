В Совбезе призвали защитить память о Великой Отечественной войне

Совбез РФ: больше всего в защите нуждается память о Великой Отечественной войне

Попыткам искажения сейчас больше всего подвержена память о Великой Отечественной войне, заявил на форуме «Народы России» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. Его слова передает РИА Новости.

«Эта память сейчас перевирается, искажается, объявляются коллаборанты нацисты героями, и, наоборот, те люди, которые воевали за правду, за Родину, либо забываются, либо дискредитируются», — отметил заместитель секретаря Совбеза.

Шевцов уточнил, что победа в ВОВ вдохновила граждан Советского Союза на колоссальные свершения, которые в дальнейшем еще больше сплотили народы СССР. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что «наши предки, родители, деды» за короткое время перешли от восстановления послевоенных разрушений до освоения Арктики и космоса. И это, по его мнению, должно быть идеалом для стремления и предметом гордости.

Также в ходе мероприятия Шевцов отметил, что государство должно уберечь молодежь от идеологических клещей Запада. По его словам, Россия проходит эпоху «острейшего ценностного противоборства», в которую «продавливается» неолиберальная идеология вместо традиционных российских ценностей.

