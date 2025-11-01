Россиянам посоветовали носить с собой наличные деньги

Финансист Мехтиев посоветовал носить с собой несколько тысяч рублей наличными

Всеобщее распространение цифровых платежей не отменяет необходимости иметь при себе и дома некоторый запас наличных денег. Об этом заявил агентству «Прайм» генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Он объяснил, что наличные могут оказаться незаменимыми в случае технических неполадок при оплате картой в магазинах, а также в тех местах, где безналичный расчет не предусмотрен, например, на небольших рынках. Кроме того, наличие бумажных денег может помочь в экстренных ситуациях и обеспечивает конфиденциальность при совершении платежей.

«И, конечно же, физическое расставание с купюрами часто заставляет тратить их более осознанно», – подчеркнул Мехтиев.

Он рекомендует всегда иметь при себе небольшую сумму – от одной до нескольких тысяч рублей – для покрытия непредвиденных расходов, таких как оплата такси, обед или небольшие покупки.

«Ограничьтесь суммой, необходимой для покрытия ежедневных расходов в течение 7-10 дней», – подытожил эксперт.

