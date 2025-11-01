На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Львова-Белова помогла вернуть с Филиппин в Россию трех детей

Львова-Белова помогла бабушке из Петербурга вернуть с Филиппин в РФ трех детей
Telegram-канал «Мария Львова-Белова»

Аппарат уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка и российские дипломаты помогли вернуть в Россию с Филиппин трех детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Трое детей, благодаря слаженной работе уполномоченного и российских дипломатов, вернулись домой из Республики Филиппины», — написала она.

По информации омбудсмена, трое детей — 5, 9 и 12 лет — остались на Филиппинах без попечения родителей. Они были временно размещены в учреждении на острове Себу. Тогда органы опеки Санкт-Петербурга обратились в аппарат детского омбудсмена.

Опекуном несовершеннолетних назначили их бабушку. Женщине помогли купить билеты, чтобы она вылетела за внуками.

«На всех этапах, в том числе при непростых перелетах с длительными пересадками, сотрудники моего аппарата оставались с ней на связи и координировали процесс возвращения детей в Россию», — указала Львова-Белова.

По ее словам, дети уже находятся дома, в Петербурге, с бабушкой.

Львова-Белова поблагодарила посольство РФ на Филиппинах, посольство Российской Федерации в Таиланде, органы опеки и попечительства Санкт-Петербурга и «всех, кто помог детям вернуться домой».

Ранее Львова-Белова предложила снизить пенсионный возраст многодетным отцам.

