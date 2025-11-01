Россия стала одной из наименее связанных с природой стран

Россия вошла в топ-10 наименее «связанных с природой» стран в мире. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на первое в истории глобальное исследование взаимоотношений людей с миром природы.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Ambio, самой тесно связанной с природой страной является Непал, за ним следуют Иран, Южная Африка, Бангладеш и Нигерия. Хорватия и Болгария — единственные европейские страны в первой десятке, за ними следует Франция, занимающая 19-е место.

В анти-топ вошли: Россия, Ирландия, Саудовская Аравия, Великобритания, Нидерланды, Канада, Германия, Израиль, Япония. Наименее связана с природой оказалась Испания.

Связь с природой — это психологическое понятие, измеряющее близость взаимоотношений особи с другими видами. Исследования выяснили, что люди с более высоким уровнем связи с природой чувствуют себя лучше и более склонны действовать экологично. Низкий уровень связи с природой был определен как одна из трех основных причин утраты биоразнообразия наряду с неравенством и приоритетом личных материальных благ.

Самым убедительным показателем тесной связи с природой является высокий уровень «духовности» в обществе. Более религиозные общества и культуры, где вера преобладала над наукой, демонстрировали высокий уровень связи с природой.

Ранее сообщалось, что Россия может войти в десятку мировых лидеров по научным исследованиям к 2030 году.