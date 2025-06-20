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Россия может войти в десятку мировых лидеров по научным исследованиям к 2030 году

ТАСС: Россия может войти в топ-10 по научным исследованиям к 2030 году
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Артём Пряхин/Фотобанк «Росконгресс»

Россия имеет шансы к 2030 году войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил ТАСС партнер технологической практики компании «Технологии доверия» Артем Семенихин.

По его оценке, страна сокращает разрыв с передовыми государствами в таких направлениях, как высокотехнологичные отрасли и искусственный интеллект. Он также отметил, что Россия уже входит в топ-10 стран по уровню технологического развития.

Семенихин добавил, что в 2024 году отечественные компании вложили в цифровую трансформацию более 4 млрд рублей. За последние четыре года объем инвестиций вырос на 80%. Тем не менее, по его словам, несмотря на значительное финансирование, уровень зрелости цифрового рынка в России пока уступает мировым лидерам. Среди причин он назвал подходы к управлению проектами, нехватку необходимых компетенций и слабую систему оценки эффективности.

Эксперт считает, что у России есть высокий потенциал в сфере цифровизации и разработки продуктов. Однако для выхода на международный уровень, по его мнению, необходимо переходить от интуитивного управления к решениям, основанным на данных. Среди ключевых условий он выделил развитие профессиональных навыков, внедрение системного подхода к управлению продуктами и объективную оценку зрелости проектов.

Ранее в Технохабе Сбера ведущие ученые обсудили будущее искусственного интеллекта.

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