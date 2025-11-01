Житель Екатеринбурга, обезглавивший родную мать, объяснил свой поступок

Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве и обезглавливании своей матери, на допросе рассказал о постоянных конфликтах в семье и напряженных отношениях с родительницей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, 21-летний Кувончбек часто ссорился с матерью по имени Шанхаза. Молодой человек работал поваром в ресторане и имел стабильный доход. Отца у него не было, а мать, по его словам, вела беспорядочный образ жизни и страдала психическими расстройствами.

В день трагедии Кувончбек вместе с матерью осматривал новую квартиру, которую собирался снять для нее в Академическом районе. Мужчина надеялся помириться и оплатить жилье. Однако между ними снова вспыхнула ссора. Как утверждает обвиняемый, он взял с собой нож лишь для устрашения, но в ходе конфликта не выдержал и ударил женщину в шею.

От полученной раны Шанхаза скончалась на месте. После этого Кувончбек, имеющий опыт разделки туш животных по работе, обезглавил женщину, спрятал голову в парке, а тело оставил в лесополосе. Как отметила Baza, после убийства молодой человек вел себя как обычно: продолжал ходить на работу, употреблял алкоголь и даже рассказывал о случившемся знакомым, однако ему не поверили.

Трагедия произошла в ночь на 20 октября в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга. По данным следствия, молодой человек заманил мать в парк под предлогом того, что проводит ее до квартиры, после чего убил ее. Тело женщины нашел местный житель во время пробежки.

