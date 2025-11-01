На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Екатеринбурга, обезглавивший родную мать, объяснил свой поступок

Baza: обезглавивший мать житель Екатеринбурга объяснил поступок ссорами в семье
true
true
true
close
Прокуратура Свердловской области

Житель Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве и обезглавливании своей матери, на допросе рассказал о постоянных конфликтах в семье и напряженных отношениях с родительницей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, 21-летний Кувончбек часто ссорился с матерью по имени Шанхаза. Молодой человек работал поваром в ресторане и имел стабильный доход. Отца у него не было, а мать, по его словам, вела беспорядочный образ жизни и страдала психическими расстройствами.

В день трагедии Кувончбек вместе с матерью осматривал новую квартиру, которую собирался снять для нее в Академическом районе. Мужчина надеялся помириться и оплатить жилье. Однако между ними снова вспыхнула ссора. Как утверждает обвиняемый, он взял с собой нож лишь для устрашения, но в ходе конфликта не выдержал и ударил женщину в шею.

От полученной раны Шанхаза скончалась на месте. После этого Кувончбек, имеющий опыт разделки туш животных по работе, обезглавил женщину, спрятал голову в парке, а тело оставил в лесополосе. Как отметила Baza, после убийства молодой человек вел себя как обычно: продолжал ходить на работу, употреблял алкоголь и даже рассказывал о случившемся знакомым, однако ему не поверили.

Трагедия произошла в ночь на 20 октября в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга. По данным следствия, молодой человек заманил мать в парк под предлогом того, что проводит ее до квартиры, после чего убил ее. Тело женщины нашел местный житель во время пробежки.

Ранее в лесу под Екатеринбургом нашли окровавленный Mercedes пропавшего бизнесмена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами