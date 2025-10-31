В Екатеринбурге нашли убийцу женщины, обнаруженной без головы и одежды в парке

В Екатеринбурге нашли голову женщины, которую обезглавили в парке, и ее убийцу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 20 октября — подозреваемым стал 20-летний сын погибшей. Предварительно, он заманил мать в парк под предлогом, что проводит ее до квартиры, и расправился с ней. Молодой человек указал следователям на личные вещи убитой, находившиеся в лесу, а также показал, где спрятал ее голову. Все это хранилось в пакете, который лежал в двухстах метрах от места преступления.

Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Мотивом преступления могли стать регулярные бытовые ссоры между сыном и матерью. Юноша пояснил правоохранителям, что отрезал голову родительницы, поскольку ранее неоднократно забивал домашний скот и привык к этому. Также стало известно, что он рассказал об убийстве двум родственникам, но те побоялись обращаться в полицию.

Инцидент произошел в Юго-Западном лесопарке. Местный житель во время пробежки нашел обезглавленное тело женщины со следом от ровного среза на шее, при этом умершая была полностью голой. Из вещей при ней было только кольцо.

Ранее в лесу под Екатеринбургом нашли окровавленный Mercedes пропавшего бизнесмена.