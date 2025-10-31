На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге нашли убийцу женщины, обнаруженной без головы и одежды в парке

Baza: в Екатеринбурге нашли убийцу женщины, которую обезглавили в парке
true
true
true
close
Telegram-канал Baza

В Екатеринбурге нашли голову женщины, которую обезглавили в парке, и ее убийцу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 20 октября — подозреваемым стал 20-летний сын погибшей. Предварительно, он заманил мать в парк под предлогом, что проводит ее до квартиры, и расправился с ней. Молодой человек указал следователям на личные вещи убитой, находившиеся в лесу, а также показал, где спрятал ее голову. Все это хранилось в пакете, который лежал в двухстах метрах от места преступления.

Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Мотивом преступления могли стать регулярные бытовые ссоры между сыном и матерью. Юноша пояснил правоохранителям, что отрезал голову родительницы, поскольку ранее неоднократно забивал домашний скот и привык к этому. Также стало известно, что он рассказал об убийстве двум родственникам, но те побоялись обращаться в полицию.

Инцидент произошел в Юго-Западном лесопарке. Местный житель во время пробежки нашел обезглавленное тело женщины со следом от ровного среза на шее, при этом умершая была полностью голой. Из вещей при ней было только кольцо.

Ранее в лесу под Екатеринбургом нашли окровавленный Mercedes пропавшего бизнесмена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами