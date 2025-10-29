На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Приемная мать надругалась над ребенком и обвинила его в изнасиловании

В США приемную мать осудили за изнасилование 12-летнего ребенка
true
true
true
close
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В США суд вынес приговор 52-летней женщине, которую обвиняли в изнасиловании приемного ребенка. Об этом сообщает People.

По данным издания, инцидент произошел в 2015 году, но последнее заседание суда по делу состоялось в октябре текущего года.

Жительница штата Массачусетс изнасиловала 12-летнего ребенка, который находился под ее опекой. Отмечается, что это произошло при отягчающих обстоятельствах.

Женщину арестовали только спустя два года, позже ей предъявили обвинения. Во время разбирательств фигурантка настаивала на том, что это ребенок надругался над ней, после чего опекунша старалась больше не вспоминать о произошедшем и не обсуждать ее.

По словам сотрудников прокуратуры, американка боролась с наркотической зависимостью. Другие члены семьи пытались помочь ей.

Присяжные признали ее невиновной по пункту обвинения в нанесении побоев ребенку. Суд приговорил женщину к десяти годам тюремного заключения.

Ранее в Петербурге школьница обвинила подростка в изнасиловании в сауне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами