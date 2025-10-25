В Сочи начали собирать обломки на территории жилого дома после взрыва

В Сочи стартовали работы по расчищению территории жилого дома от обломков и мусора после того, как в одной из квартир взорвался газ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Начата расчистка прилегающей территории от обломков и мусора. Для этого задействованы сотрудники и спецтехника городских предприятий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативные работы в жилом доме, где произошел взрыв, закончены. Далее по плану осмотр всех этажей и инструментальная диагностика. По результатам проверки будет принято решение о возможности дальнейшей эксплуатации дома.

По данным мэрии, 28 человек, среди которых семь детей, по-прежнему находятся в пункте временно размещения, где им предоставили пищу.

В ночь на 25 октября произошел взрыв газа в многоквартирном доме на улице Тимирязева в Сочи. Эпицентр находился в одной из квартир на четвертом этаже. После взрыва в здании начался пожар, огонь распространился на площади 15 квадратных метров.

Оперативный штаб Краснодарского края заявил, что в результате происшествия пострадали три человека. Три человека пострадали, еще один получил несовместимые с жизнью травмы

Ранее в Сочи после взрыва в жилом доме под завалами нашли ребенка.