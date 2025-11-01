На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономиста Владислава Иноземцева объявили в розыск

Иноземцева объявили в розыск по делу об уклонении от обязанностей иноагента
Экономиста Владислава Иноземцева (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет Подмосковья в Telegram-канале.

Ему вменяют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

По версии следствия, Иноземцев был дважды привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов, но продолжил размещение своих материалов в одном из мессенджеров и видеохостинге без указания своего статуса.

Владислав Иноземцев находится за пределами России. Известно, что одно время он проживал в Вене в качестве старшего приглашенного научного сотрудника в Институте мировой экономики (IWM). В прошлом экономист преподавал в различных университетах, включая МГИМО и Высшую школу экономики в Москве. С 2002 по 2009 год — руководитель Научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальных делах». В 2011 году был управляющим директором Глобального политического форума, организованного в Ярославле под руководством тогдашнего президента Дмитрия Медведева.

Ранее Telegram ограничил доступ к каналу «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом).

