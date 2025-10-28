В Ростовской области мужчина жарил запрещенные вещества на сковороде и ел

В Орловском районе Ростовской области правоохранители во время патрулирования задержали мужчину, который жарил запрещенные вещества на сковороде и ел. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Уточняется, что силовики остановили россиянина, поскольку тот вел себя неадекватно. Сотрудники МВД нашли у него сверток с измельченной растительной массой.

«Как установили полицейские, задержанный собрал верхние части конопли для личного употребления без цели сбыта. Вышеуказанную растительность пожарил на сковороде и употреблял в качестве еды в течение дня», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье 228 уголовного кодекса РФ. По ней фигуранту грозит до 15 лет заключения.

До этого суд Башкортостана вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя, который пытался проглотить наркотики при задержании. В августе 2025 года мужчина заказал через интернет наркотическое средство для личного потребления, которое хранил в тайнике в лесу. При выходе из леса злоумышленника задержали полицейские. В ходе задержания мужчина попытался проглотить пакетик с запрещенным веществом, но подавился и стал задыхаться. Полицейские доставили его в больницу, где ему оказали помощь.

Ранее пять человек поймали на употреблении наркотиков в петербургском ресторане Ксении Собчак.