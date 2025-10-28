На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области мужчина жарил запрещенные вещества на сковороде и ел

МВД Ростовской области: задержан мужчина, питавшийся наркотиками
true
true
true
close
Telegram-канал МВД 61

В Орловском районе Ростовской области правоохранители во время патрулирования задержали мужчину, который жарил запрещенные вещества на сковороде и ел. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Уточняется, что силовики остановили россиянина, поскольку тот вел себя неадекватно. Сотрудники МВД нашли у него сверток с измельченной растительной массой.

«Как установили полицейские, задержанный собрал верхние части конопли для личного употребления без цели сбыта. Вышеуказанную растительность пожарил на сковороде и употреблял в качестве еды в течение дня», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье 228 уголовного кодекса РФ. По ней фигуранту грозит до 15 лет заключения.

До этого суд Башкортостана вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя, который пытался проглотить наркотики при задержании. В августе 2025 года мужчина заказал через интернет наркотическое средство для личного потребления, которое хранил в тайнике в лесу. При выходе из леса злоумышленника задержали полицейские. В ходе задержания мужчина попытался проглотить пакетик с запрещенным веществом, но подавился и стал задыхаться. Полицейские доставили его в больницу, где ему оказали помощь.

Ранее пять человек поймали на употреблении наркотиков в петербургском ресторане Ксении Собчак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами