Крупная российская авиакомпания разрешила стюардессам носить кроссовки

С 1 ноября бортпроводники S7 Airlines начали носить новую форму, в которой теперь официально разрешены кроссовки для повышения комфорта экипажа на рейсах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Уточняется, что новая униформа разработана по принципу капсульного гардероба. В нее входят брюки, пиджаки, рубашки, жилеты, платья, футболки и трикотажный халф-зип из итальянской шерсти. В пресс-службе отметили, что одежду можно комбинировать, создавая до 17 вариантов формы для женщин и до 13 для мужчин.

Помимо этого, теперь бортпроводники смогут выбирать, какую обувь надевать в рейсы — классическую или более спортивную, а из униформы убрали банты и головные уборы, чтобы сделать ее максимально функциональной, добавили в S7 Airlines добавили.

До этого депутаты от партии «Новые люди» предложили запретить авиакомпаниям требовать от стюардесс носить обувь на каблуках, так как при их графике работы это негативно сказывается на здоровье вен и стоп, что повышает риск развития варикозной болезни.

