Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

Володин: вводятся штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону

В России с ноября вступают в силу ряд законов, в том числе о штрафах за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

За неустранение выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду для юридических лиц начинает действовать штраф в размере до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — до 10 тыс. рублей.

Ужесточается ответственность иностранных агентов. Вводится наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, если лицо с этим статусом уже нарушало порядок деятельности иноагента или имеет судимость за это преступление.

С ноября усиливается контроль за мигрантами. В рамках эксперимента в Москве и Московской области заканчивается период постановки иностранных граждан на учет.

По словам Володина, дополнительный механизм позволит повысить контроль за иностранными гражданами, что способствует снижению количества правонарушений и преступлений.

Накануне стало известно, что Минпромторг отложил заградительные пошлины по утильсбору, которые должны были вступить в силу с 1 ноября. Таким образом ведомство дало шанс не доплачивать огромные суммы россиянам, которые не успевают привезти иномарки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуму внесли проект закона о продаже «красивых» номеров на автомобили.