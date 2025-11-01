На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская туристка подожгла в Сеуле тополиный пух и получила срок

YTN: туристку из РФ приговорили к заключению за поджог тополиного пуха в Сеуле
close
Depositphotos

Российскую туристку приговорили к шести месяцам заключения за поджог тополиного пуха в парке в Сеуле. Об этом сообщает YTN.

Пожар произошел в Сеульском лесу 11 июня текущего года. В ходе расследования было установлено, что вечером девушка возрастом от 20 до 30 лет прогуливалась в состоянии алкогольного опьянения по парку, заметила тополиный пух на земле и решила поджечь его с помощью зажигалки.

В инциденте признали виновной гражданку РФ. Ее приговорили к шести месяцам заключения с отсрочкой исполнения в один год.

Агентство Newsis в июне писало, что фигуранты дела не были пьяны. По данным журналистов, девушка не стала звонить в экстренные службы и покинула место преступления в момент распространения огня. В публикации говорится, что огонь охватил территорию площадью около 500 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось только через час.

До этого в Южной Корее жительница устроила пожар в многоквартирном доме, пытаясь уничтожить таракана. Она увидела в квартире таракана и решила избавиться от него при помощи зажигалки и аэрозольного баллончика. Девушка уже пользовалась этим методом, но на этот раз у нее загорелись вещи. Пламя быстро распространялось, захватывая жилую площадь, и соседям девушки пришлось эвакуироваться.

Ранее в Иркутской области школьники устроили пожар на сеновале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами