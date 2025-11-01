Российская туристка подожгла в Сеуле тополиный пух и получила срок

YTN: туристку из РФ приговорили к заключению за поджог тополиного пуха в Сеуле

Российскую туристку приговорили к шести месяцам заключения за поджог тополиного пуха в парке в Сеуле. Об этом сообщает YTN.

Пожар произошел в Сеульском лесу 11 июня текущего года. В ходе расследования было установлено, что вечером девушка возрастом от 20 до 30 лет прогуливалась в состоянии алкогольного опьянения по парку, заметила тополиный пух на земле и решила поджечь его с помощью зажигалки.

В инциденте признали виновной гражданку РФ. Ее приговорили к шести месяцам заключения с отсрочкой исполнения в один год.

Агентство Newsis в июне писало, что фигуранты дела не были пьяны. По данным журналистов, девушка не стала звонить в экстренные службы и покинула место преступления в момент распространения огня. В публикации говорится, что огонь охватил территорию площадью около 500 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось только через час.

До этого в Южной Корее жительница устроила пожар в многоквартирном доме, пытаясь уничтожить таракана. Она увидела в квартире таракана и решила избавиться от него при помощи зажигалки и аэрозольного баллончика. Девушка уже пользовалась этим методом, но на этот раз у нее загорелись вещи. Пламя быстро распространялось, захватывая жилую площадь, и соседям девушки пришлось эвакуироваться.

