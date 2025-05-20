Ученые раскрыли тайну странных кругов на поверхности Венеры

SciAdv: гигантские короны на Венере указывают на тектоническую активность

Международная команда ученых обнаружила убедительные доказательства продолжающейся тектонической активности на Венере. Выводы основаны на анализе данных миссии Magellan 1990-х годов, показавших гигантские кольцеобразных структур (корон) на поверхности планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Из 75 изученных корон 52 демонстрируют признаки активных глубинных процессов. Эти образования диаметром до сотен километров формируются, когда горячие мантийные плюмы поднимаются к поверхности, деформируя литосферу. Трехмерное моделирование и анализ гравитационных аномалий показали, что под многими коронами до сих пор происходят движения расплавленных пород.

Ученые предполагают, что аналогичные структуры могли существовать на молодой Земле до формирования современной тектоники плит.

«Изучение Венеры дает нам уникальную возможность заглянуть в геологическое прошлое нашей собственной планеты», — отметил ведущий автор работы Гаэль Касиоли из Центра космических полетов имени Годдарда NASA.

Исследователи выделили три возможных механизма формирования корон: субдукция, аналогичная земной, погружение тяжелых фрагментов литосферы (каппинг) и вулканическая активность над мантийными плюмами.

Эти данные свидетельствуют, что Венера остается динамичным миром с разнообразными геологическими процессами, несмотря на отсутствие тектоники плит в земном понимании.

Ранее ученые выяснили, что кора Венеры оказалась вдвое тоньше земной.