Профессор рассказала о праве многодетных матерей на досрочную пенсию

Профессор Финогенова: в России многодетные матери могут выйти на пенсию с 50 лет
unsplash.com

В России у многодетных женщин есть право выйти на пенсию досрочно при наличии достаточного стажа. Об этом ТАСС рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она уточнила, что матери троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет. Для женщин, родивших четырех детей, возраст выхода на пенсию составляет 56 лет, а матери, имеющие пять и более детей, могут претендовать на пенсию с 50 лет.

При этом, добавила Финогенова, для досрочного выхода на пенсию дети женщины должны достичь возраста восьми лет, а стаж работы матери должен быть не менее 15 лет. Кроме того, она должна иметь не менее 22 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент).

Россиянки, родившие двух детей, могут выйти на пенсию в 50 лет, если на протяжении длительного времени работали в тяжелых климатических условиях: «не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в приравненных к ним областях». При этом они должны иметь стаж от 20 лет.

Финогенова отметила, что для многодетных отцов возможность досрочного выхода на пенсию не предусмотрена.

Ранее Милонов заявил, что многодетные отцы в 65 лет хотят работать, а не выходить на пенсию.

