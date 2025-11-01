На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бешеная куница укусила известного российского винодела, пока тот спал

Baza: российский винодел Швец заразился бешенством после нападения куницы
Telegram-канал «Павел Швец»

Известный российский винодел Павел Швец заразился бешенством после того, как его во сне укусила куница. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, инцидент произошел в доме при винодельне в Севастополе, где Швец вместе с супругой и шпицем проводил ночь. Мужчина почувствовал, как по нему что-то ползет и слегка кусает, решив, что это шалит собака. Однако, включив свет, он увидел на кровати куницу, пробравшуюся в дом через открытое окно. Испугавшись, винодел выбросил животное на улицу.

После укуса Швец не испытал боли и не заметил никаких симптомов, однако утром обратился к врачам и сделал прививку от бешенства. Позже он поймал ту же куницу на винодельне — зверек вел себя агрессивно и не боялся людей. Анализы подтвердили, что животное было заражено бешенством.

Сейчас состояние винодела оценивается как стабильное, он продолжает лечение.

До этого в Саратовской области в городе Балаково мужчина гулял и заметил детей, играющих с ежом, и попытался отогнать животное, зная о потенциальной опасности бешенства. Во время попыток отогнать ежа от детей животное мгновенно укусило мужчину за палец.

Ранее домашние собаки спасли жизнь своей хозяйке, почуяв у нее бешенство.

